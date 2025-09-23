広島市中区の寺町にある圓龍寺では雨が降る中、色とりどりの花や線香を手に持った人たちが朝から墓参りに訪れて、先祖の冥福を祈っていました。 墓参りに訪れた人「いつも来ているんですけど特にお彼岸は念入りにということで、御先祖様がおられるから私がいるのであって、その感謝の気持ちを常に持たなくちゃいけないなと」 秋の彼岸は２６日までです。