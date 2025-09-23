帝国データバンクによりますと、今年上半期に倒産した広島県内の企業は９７件でした。 前年より９件少ないものの、９０件を超えるのはおととしの下半期以降、４期連続となりました。 負債総額は１２５億１００万円で、業種別では建設業が最多となっています。 帝国データバンクは、販売不振や新型コロナ対策の無利子・無担保融資の返済が本格化し、返済できない中小企業が増えたことが要因と分析しています。 今後