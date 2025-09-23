藤沢市役所（資料写真）酒税法の規定に抵触するワインの少量生産を可能にするため、藤沢市は２２日、２０２６年度中に構造改革特区に基づく「ワイン特区」の認定を目指す方針を明らかにした。メルシャン藤沢工場（同市城南）が操業する同市はワイン出荷量が全国トップクラス。市内の生産者がワイン特区を活用した小規模醸造施設の建設を見据えていることから、後押ししたい市が応じた格好だ。ワイン特区に認定されると、酒税法