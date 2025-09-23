群馬県高崎市の人気ラーメン店「中華そばこましょう」公式アカウントが23日までに、X（旧ツイッター）を更新。22日、61歳で亡くなったことが公表された、元俳優の店主、小松正一さんの通夜・告別式を知らせた。公式アカウントでは「中華そばこましょう店主小松正一お通夜・告別式のお知らせ」とし「楽しいことが大好きな人なので会いに来られる方は会いに来てください」と呼びかけた。続けて「場所下之城プリエッセ群