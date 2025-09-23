GENERATIONS白濱亜嵐（32）が23日、都内でセカンド写真集「Hallelujah!!」（小学館）発売記念イベントを開催した。8年ぶりの写真集。自身のルーツでもあるフィリピンの大自然に囲まれながら、撮影を行った。セブ島にほど近いボホール島や首都マニラで撮影したといい、「自然体で撮影できました」。撮影中は「4日間撮影して、（スケジュールが）めっちゃタイトでした」と振り返りつつ、「朝4時に1人で行ったジムは楽しめました」と