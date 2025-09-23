½÷Í¥»³²¼Èþ·î¡Ê26¡Ë¤¬23Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ö²Ð¶ôÄ»¤ò¡¢¶ô¤¦¡×¡ÊËÜÌÚ¹î±Ñ´ÆÆÄ¡¢10·î3Æü¸ø³«¡ËÂç¥Ò¥Ã¥Èµ§´ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢Æü¾ï¤Î¡È²ø°Û¡É¸½¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£Ææ¤È²ø°Û¤¬¸òºø¤¹¤ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¡Ö²ø°Û¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ç±é¿å¾å¹±»Ê¡Ê26¡Ë¡¢Snow ManµÜ´ÜÎÃÂÀ¡Ê32¡Ë¤È¥È¡¼¥¯¡£¡Ö²È¤Î²ÈÅÅÀ½ÉÊ¤¬¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã²õ¤ì¤ë¡£¥¨¥¢¥³¥ó¤â2Âæ²õ¤ì¤Æ¡¢¤ªÉ÷Ï¤¾ì¤ÎÅÅµ¤¤â¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¥ë¥ó¥Ð¤âÆ°¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¤ä¤Ð¤¤¤ä¤Ä¤Ç¤¹¡×¤È