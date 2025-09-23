２０日、第２回楚文化祭の開幕式。（荊州＝新華社記者／伍志尊）【新華社荊州9月23日】中国湖北省荊州市で20日、第2回楚文化祭の開幕式が行われた。春秋戦国時代の楚国に関するイベントで、八つのテーマを設け、文化交流や学術シンポジウム、市民向け公演、商談など20件余りのサブイベントを開催する。２０日、第２回楚文化祭の開幕式で行われたドローンショー。（荊州＝新華社記者／伍志尊）２０日、第２回楚文化祭の開幕式でド