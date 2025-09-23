秋分の日。彼岸の中日を迎え、長野市の霊園では朝から多くの人が墓参りに訪れていました。およそ6400の区画がある長野市浅川の霊園には、朝から家族連れなどが訪れ、お墓の掃除をしたり、静かに手を合わせたりする姿がみられました。訪れた人は「とりあえず家族、今のところ無事でやってますと報告に来ました。」「いつも見守っていてくださっているような気がしていて、ありがとうと伝えに来た。」「毎年来ているが、みんなの健康