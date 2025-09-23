俳優の水上恒司（26）が23日、都内で主演映画「火喰鳥を、喰う」（監督本木克英、10月3日公開）の大ヒット祈願イベントに出席した。原浩氏の同名小説が原作。主人公が戦死したはずの大伯父の謎の日記を読んだ後から不可解な出来事が周囲で頻発していく。「思念」が作品の1つのカギとなっていることから、“思念のこもった”私物としてボールペンを紹介。「大変な時期があって、大変なことをしないといけないときに買った。