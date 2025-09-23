JR松山駅新駅舎と駅直結の商業施設「だんだん通り」の開業1周年を記念し、JR四国グループと松山市が記念イベント「わくわく感謝祭♪ みんな集まれ! JR松山駅新駅舎開業1周年」を開催。その一環として、2025年9月27日と28日10:00〜16:00に「JR松山駅鉄道フェスタ」が行われます。「瀬戸内駅弁フェア」や「JR松山駅ちびっこ鉄道塾ツアー」など、鉄道好きにはたまらない催しが満載の2日間です。【参考】JR松山駅は9/29高架開業でどう