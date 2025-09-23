フジテレビ系バラエティ特番『国民的マジックの祭典 プロが選ぶ最強マジシャン14連発』が、29日(21:00〜)に放送される。(後列左から)中村ゆり、草なぎ剛、沢口靖子、藤本美貴(前列左から)小室瑛莉子アナ、川島明、チョコレートプラネットの長田庄平・松尾駿前回の放送(2025年3月23日放送)では、日本人マジシャン10人によるNo.1を決めたが、今回は対決形式ではなく、国内外で活躍するスーパーマジシャン14人がジャンルを超えたパ