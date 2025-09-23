Cygamesは、漫画アプリ「サイコミ」にて、9月23日昼12：00より、“プリンセス×セーラー服×ステゴロ”の世直し人情ドラマ『暴れん坊プリンセス ‐セーラー服を纏いし姫のステゴロ世直し譚‐』(著・木村裕一)の連載を開始する。サイコミで連載していた異世界プロレス漫画『異世界カウント2.99 -転生したからここで最強の団体を目指す-』の著者・木村裕一の最新作。「プリンセス×セーラー服×ステゴロ」とキャッチーな掛け合わせが