生成ＡＩ（人工知能）がつくった猫のコンビニ店員が特殊詐欺を防ぐ――。映画さながらの映像と解説で構成された啓発動画が、兵庫県警公式ユーチューブチャンネルで公開されている。県警が、コンビニ店員向けに、だまされそうな人に声をかけるポイントを伝えようと作成した。（足立壮）動画は２本で、「還付金詐欺編」（３分２５秒）と「サポート詐欺編」（２分３９秒）。県警県民広報課員が「チャットＧＰＴ」など四つの生成Ａ