SixTONESの松村北斗さん（30）と俳優の松本若菜さん（41）が、29日放送予定のトーク番組『情熱ナイトフィーバー』（午後11時59分〜0時54分）で、バラエティーのMCとして初めてタッグを組むことが発表されました。『情熱ナイトフィーバー』は、誰もが知る“アレ”に強烈な情熱を注ぐ圧倒的に何かにのめり込むアネキゲストからその道の奥深さを学ぶトーク番組。MCを務める松村さんと松本さんが、アネキゲストとして登場する、とよた