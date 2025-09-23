◇バレーボール男子 世界選手権(9月12日〜28日、フィリピン)決勝ラウンドの1回戦2試合が、22日に開催されました。プールEを3戦全勝で1位通過したブルガリア(FIVBランク11位)は、プールD2位通過のポルトガル（FIVBランク23位）と対戦。ブルガリアはアレクサンダル・ニコロフ選手がチーム最多の19得点を決めポルトガルを寄せ付けず、3-0(25-19、25-23、25-13)のストレート勝利。ベスト8へ駒を進めました。もう1戦はプールDを3戦全勝