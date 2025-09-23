【モデルプレス＝2025/09/23】SixTONESの松村北斗と女優の松本若菜が、9月29日放送の日本テレビ系バラエティー番組「情熱ナイトフィーバー」（23時59分〜）でMCを務めることが決定した。【写真】松村北斗ファンの俳優◆松村北斗「Ray」3度目のソロ表紙同番組は、誰もが知る“アレ”に強烈な情熱を注ぐ圧倒的に何かにのめり込むアネキゲストからその道の奥深さを学ぶトーク番組。アネキたちが語る世界は、驚きと発見の連続。バラエ