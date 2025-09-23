ヒップホップ歌手のカーディ･B（32）が、第4子妊娠を理由にツアー予定を変更することはないと宣言した。つい先日、恋人ステフォン・ディグスとの第1子を妊娠中であることを明かしていたカーディだが、ニューアルバム「アム・アイ・ザ・ドラマ?」のリリース後に開催予定のツアーは予定通り行うつもりだという。 【写真】おなかぽっこり妊娠を公表したカーディ･B インスタグラム