２２日、米ニューヨークに到着した李強総理（右端）。（ニューヨーク＝新華社記者／劉彬）【新華社ニューヨーク9月22日】中国の李強（り・きょう）国務院総理は22日午後、特別機で米ニューヨークのケネディ国際空港に到着した。第80回国連総会の一般討論および関連ハイレベルイベントに出席する。２２日、米ニューヨークで花束を受け取る李強総理（右端）。（ニューヨーク＝新華社記者／王曄）