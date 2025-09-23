巨大おはぎを食べる直前の宮舘涼太 水上恒司、山下美月、宮舘涼太(Snow Man)が23日、都内で開催された映画『火喰鳥を、喰う』大ヒット祈願イベントに登壇。イベントではSNSに寄せられた身の回りで起こった怪異現象を徹底解明。映画のテーマにちなみ、“思念”の籠った私物を持ち寄り、それぞれ披露した。また大ヒット祈願の儀式では、“火喰鳥おはぎ”が登場し、宮舘が思念を込めた。【写真】“火喰鳥おはぎ”に思