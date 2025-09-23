こんなに美味しい非常食が誕生していた！そんな驚きの体験をしたのは9月19日（金）に都内で開催された『「“たのしい”で、そなえる。」防災プロジェクト「Jackery PLAY PARK」 第一弾「KNOTO メシ」メディア向け発表・試食会』でのこと。こちらの「記者発表会」にて、‟美味しい非常食”KNOTO メシ「ノトムヤムクン」が報道陣に紹介されました。「試食会」にも参加してきたのでリアルな感想とともにお届けします。 R