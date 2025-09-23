6人組グループ・SixTONESの松村北斗と俳優の松本若菜が、29日深夜放送の日本テレビ系トーク番組『情熱ナイトフィーバー』（後11：59〜深0：54）のMCを務めることが23日、発表された。松村と松本は、バラエティーMCで初タッグとなる。【写真】キュートな絵！かわいい恐竜を描いた松本若菜同番組では、誰もが知る“アレ”に強烈な情熱を注ぎ、圧倒的にのめり込む“アネキゲスト”からその道の奥深さを学ぶ。“アネキ”たちが語る