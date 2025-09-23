◇高校野球秋季奈良大会3回戦奈良大付7―0奈良（2025年9月23日ロートスタジアム奈良）高校野球の秋季奈良大会は23日に3回戦が行われ、奈良大付が奈良を7―0の7回コールドで制して準々決勝に進んだ。最速1メートル88の長身で最速145キロを誇る新城楓雅（2年）は、今秋初登板で7回を被安打2、無失点の好投。NPBのスピードガンで143キロを計測した直球を中心に押し込んで6奪三振を数え、3季連続近畿大会出場が懸かっていた難