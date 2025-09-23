彼岸の23日、都内では事件捜査などで活躍した警察犬を供養する慰霊祭が行われました。東京・板橋区では警視庁の事件捜査や災害救助で活躍した警察犬を供養する警察犬慰霊祭が行われ、鑑識課長ら28人が参列しました。去年9月以降に埋葬された警察犬12頭のうち「イルミナ号」は8年前、事務所内の空気清浄機の近くの壁の中に隠された拳銃を見つけ、犯人の逮捕に貢献しました。警視庁畑孝博鑑識課長「鑑識課の一員として全力で職務に