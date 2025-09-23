23日に新たなスタートの日を迎えた「手話」に関する話題です。手話の普及に向け、2025年6月に「手話施策推進法」が成立し、23日に初めて「手話の日」を迎えました。これを記念して22日夜、東京都庁はシンボルカラーの「青色」にライトアップされました。「手話」は2025年、特に注目されていて、11月には聴覚障害者の国際スポーツ大会「デフリンピック」が日本で初めて開催されます。「デフリンピック」は、2025年11月15日から26日