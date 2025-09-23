タレントの小倉優子が22日に自身のアメブロを更新。夕食に作ったメニューを披露した。この日、小倉は「今日は、鮭のチーズちゃんちゃん焼きを作りました！」と報告。「久しぶりに作りましたが、お野菜もモリモリ食べられるのがいいですね」とコメントした。最後に「我が家の定番メニューになりそうです」とつづり、ブログを締めくくった。