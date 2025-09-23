タレントの北斗晶が22日に自身のアメブロを更新。義父の命日で法事を行ったことを報告した。この日、北斗は「今日は、義父の命日で法事や色々とやる事があり早朝から、移動移動で大変でした」と報告。「次男と凛ちゃんは今回はお留守番」と明かした。続けて「本当はすーちゃんも連れてくる予定もなかったんだけど九州ばーちゃんが会いたいだろうと、連れてきました」と孫・寿々ちゃんを連れて行った理由を説明。「元気に走り回って