前川は合流即、タイムリーと結果を残した（C）産経新聞社阪神は9月22日のヤクルト戦（神宮）に2ー3の逆転負けで3連敗。主砲、佐藤輝明が2回にかつての同僚、青柳晃洋から39号先制ソロを放つなど、幸先のいいスタートとなったが、先発の才木浩人は6回無死二塁から北村恵吾の痛烈なピッチャー返しが右足首を直撃するアクシデントもあり、6回途中で降板。【動画】歴史的な強さだった！感動の阪神優勝の瞬間をチェック2−2で迎え