２３日午前５時半頃、秋田県大館市川口の市道で、近くに住む女性（８０）がクマに襲われた。女性は顔をひっかかれて鼻の骨を折るなどの重傷を負った。県警大館署の発表によると、女性は散歩中で、道路脇のやぶから現れた体長約５０センチのクマに襲われたという。クマが立ち去った後に自力で帰宅し、家族が１１９番した。県警が周辺住民に注意を呼び掛けている。