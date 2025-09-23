上沼恵美子が２２日にＡＢＣラジオで放送された「上沼恵美子のこころ晴天」でパーソナリティーをつとめ、リスナーからの相談に寄り添った。「ぼやきレター」のコーナーで、看護師の女性からのメールが紹介された。患者からのセクハラ発言行動を上司に相談したものの、返ってきた言葉が「相手が喜んでるならいいじゃないか。暴言をはいたり、言うことを聞かない人よりいい。もっと関わったらいい」というものだった。「こんな患