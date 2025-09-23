栃木・鹿沼市の東北自動車道で、トラックが中央分離帯にぶつかり、積んでいたガスボンベが散乱し、反対車線を走っていた車3台が絡む事故がありました。23日午前8時ごろ、東北自動車道の鹿沼IC付近で、トラックが中央分離帯にぶつかり、積んでいたガスボンベが散乱し、反対車線を走っていた車がガスボンベに乗り上げるなど、あわせて3台が絡む事故となりました。けが人はいませんでした。この影響で、東北道の鹿沼ICから栃木都賀ジ