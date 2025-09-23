9月19日、大分県別府市内の自宅で、80代の母親に暴行を加え、けがをさせたとして、59歳の息子が逮捕されました。 傷害の疑いで逮捕されたのは、別府市照波園町に住む無職の男（59）です。 警察によりますと、男は9月19日午後5時ごろ、同居する80代の母親の顔や腕を複数回殴る暴行を加え、全治1週間程度の皮下出血を伴うけがをさせた疑いが持たれています。 事件から3日経った22日午前9時前、近くに住む人から「80代女性の全身に