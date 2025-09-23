ソニー・ピクチャーズによるマーベル映画最新作『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』の撮影中、主演のトム・ホランドが脳震盪を起こした事故を受けて、撮影がおよそ1週間中断されることがわかった。米、などが報じた。 既報によると、ホランドは9月19日（現地時間）、撮影中のスタントに失敗して転倒し、頭部を打ってを起こした。病院に救急搬送され、治療を受けたという。ホランド以外に負