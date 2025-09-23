自民党総裁選（１０月４日投開票）で２３日、都内で共同記者会見が開催された。総裁になった場合の裏金議員の要職起用について各候補が見解を述べた。自民党派閥の政治資金パーティーをめぐる裏金問題はいまだに尾を引いており、夏の参院選でも影響を及ぼしていた。そこで、記者からは裏金に関係した議員の要職起用について質問が飛んだ。小林鷹之元経済安全保障担当相は「いわゆる不記載の話ですが、不記載自体は絶対に許さ