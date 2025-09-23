２０２８年ロサンゼルスパラリンピックの正式種目に決まった?パラクライミング?が日本でも盛り上がりを見せている。パラクライミングは高さ約１５メートルの壁に設定されたルートを、ロープなどで安全確保された状態の選手が登った高さを競う競技。視覚障害や身体機能障害の部門があり、障害の度合いに応じてカテゴリーが区分されている。ロサンゼルスパラリンピックでは、男子はＲＰ１（関節可動域および筋力とその他の障害