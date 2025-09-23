ドウェイン・ジョンソンが伝説的レスラーのマーク・ケアーを演じるA24の伝記映画『The Smashing Machine（原題）』より、日本語をフィーチャーしたポスター画像がA24より公開された。 Standing at 6ft 1in tall. Weighing in at 260 pounds. The Smashing Machine, Mark Kerr. - A24 (@A24) マーク・ケアーに扮したジョンソンの右側に、カタカナで「ザ・スマッシング・マシ&