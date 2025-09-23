2024年1月にデビューした6人組グループのTWS（トゥアス）。7月2日に日本オリジナル曲「はじめまして」で日本デビューを果たし、初の日本ツアー「2025 TWS TOUR ’24/7:WITH:US’ IN JAPAN」を開催。「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025」にも出演しました。―― 日本での初ツアーを成功裏に終えた皆さん。日本でやりたいことや目標は？KYUNGMIN僕は日産スタジアムでの単独ライブ！ 韓国でも有名な場所なんです。HANJINファンの皆さ