メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県豊田市の豊田工業高等専門学校で、教師が生徒に土下座を促すハラスメントがあったことがわかりました。 豊田工業高等専門学校のホームページによりますと、6月に行われた実習科目で、教師が生徒に対し再実験を行う条件として土下座を促す発言をし、生徒は実際に土下座をしたということです。 これを受け、阿波賀邦夫校長はホームページに、「このような行為