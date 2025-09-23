平安S8着のマーブルロック（牡5＝西園正、父シニスターミニスター）は武豊とのコンビ継続で日本テレビ盃（10月1日、船橋ダート1800メートル）に向かう。武豊とは今年3月のレグルスSで初コンビを組み1着。今回が3度目のコンビとなる。西園正師は「順調にきていますよ。暑さに弱い馬なので、涼しくなってきたのがいいですね」と好気配を伝えた。