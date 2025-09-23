戦後80年プロジェクト「つなぐ、つながる」です。太平洋戦争の末期、上陸する敵を本土で迎え撃つ、本土決戦の計画が存在していました。そのことを今に伝える軍事施設が青森県の八戸市に残っています。地下に造られているのは、太平洋戦争で上陸した敵を迎え撃つための拠点、トーチカです。本土決戦に備えて青森県八戸市では、山間部に多く造られました。コンクリート製で地下にあり、内部に数人入ることができます。南郷歴史民俗の