元TBSアナウンサーでフリーの宇垣美里（34）が22日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・17）に出演。理想のパートナー像を明かした。宇垣アナは好きなタイプについて「全肯定してくれる人がいい。“え〜楽しそう！良かったね”みたいな」と語った。MCのMEGUMIからは「でもそんな人見たことないわ。なかなかいなくないですか？」と希少な存在だと指摘。マンガなど趣味の多い宇垣アナは「いないの！？自