握手する（左から）岩屋外相、ルビオ米国務長官、韓国の趙顕外相＝22日、ニューヨーク（共同）【ニューヨーク共同】岩屋毅外相とルビオ米国務長官、韓国の趙顕外相が22日、ニューヨークで会談し「北朝鮮の完全な非核化」に向けた意志を再確認することなどを盛り込んだ共同声明を取りまとめた。韓国外務省が発表した。北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記が21日、演説で「非核化は絶対にあり得ない」と強調したのに対し、日米韓として