国連総会で演説するためアメリカ・ニューヨークを訪問する石破首相が、23日午前11時前に羽田空港を出発しました。同行しているフジテレビ政治部・高橋洵記者の報告です。石破首相：国連創設80年という節目の年なので、一般討論演説においては過去80年の歩みを振り返った上で、安保理改革を今こそ断行しなければならないと申し上げたい。日本の首相が国連総会での一般討論演説を行うのは2年ぶりです。国連の創設、そして終戦から80