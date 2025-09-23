2025年10月1日（水）から、桂新堂の人気えびせんべい『炙り焼き』のNo.1を決める「炙り焼き総選挙2025」がスタート！エントリーされた9種の炙り焼きから、あなたの“推し”を選んで投票すると、豪華賞品が当たるチャンスも。さらに、全9種類が楽しめる限定セットも販売中。全国の桂新堂店舗やオンラインショップで、あなたのお気に入りを見つけて、投票してみましょう！ 9種類の炙り焼きから“推し”を選ぼう！ 今