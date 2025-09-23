「クラフトビールとは〓はみ出す〓もの。 面白い味や製法がたくさんあって、中には芸術としか言いようのない レベルのビールもあるんです」と語る沖俊彦氏飲食店やスーパーで目にすることが当たり前になったクラフトビール。10年以上前から個性豊かなクラフトビールに興味を持ち、魅力や動向を文章で発信している沖俊彦氏に、クラフトビールの現状や楽しみ方を聞いた。＊＊＊『クラフトビール入門 飲みながら考えるビール業