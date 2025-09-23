スマホアプリ『ちいかわぽけっと』（以下、『ちいぽけ』）のハーフアニバーサリーを記念したポップアップイベントが、10月1日（水）〜10月8日（水）の期間、東京・池袋PARCO、愛知・名古屋PARCO、大阪・⼤丸⼼斎橋店で開催される。【写真】どれもかわいい〜！オリジナルデザインの各種プレゼント詳細■ちいかわたちのミニパネルも登場今回開催されるのは、ナガノによるX発漫画『ちいかわ』を原作とし、“ちいか