秋の味覚「ジャンボ梨」が食べ放題のマラソン大会が熊本県氷川町で行われました。 【写真を見る】秋の味覚が食べ放題！？ランナー1500人参加『梨マラソン』“大雨被害を乗り越えて” 今年の梨マラソンには、県内をはじめ関東や九州各地から参加した1500人余りのランナーが参加しました。 開会式では、選手を代表して、地元の竜北東小学校の児童が「大雨の災害を乗り越えて元気いっぱい走ります」と選手宣誓をしまし