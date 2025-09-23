【U18日清食品トップリーグ2025男子】美濃加茂高等学校 67ー80 福岡第一高等学校（9月21日／豊田合成記念体育館 ENTRIO）【映像】200センチの3年生センター、豪快なスラムダンク美濃加茂高等学校（岐阜県）の200センチを誇る3年生センター、アブドラ・ムハマドが豪快なダンクシュートを叩き込んだ。9月21日にU18日清食品トップリーグ2025が行われ、美濃加茂は福岡第一高等学校（福岡県）と対戦し67ー80で敗れた。28ー24と