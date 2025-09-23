セミコンテクノパーク周辺の交通渋滞の解消などを目的に整備を進める県道大津植木線の多車線化と合志ICアクセス道路の着工式が行われました。 【写真を見る】セミコンテクノパーク周辺の県道多車線化と合志ICアクセス道路が着工2028年度までの完成目指す 熊本県は、JASMの工場南側を走る県道大津植木線を最大6車線に広げ、さらに中九州横断道路の合志インターチェンジと結ぶアクセス道路建設の構想を掲げて