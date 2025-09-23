◆プロレスリング・ノア「Ｎ―１ＶＩＣＴＯＲＹ２０２５」（２３日、後楽園ホール）プロレスリング・ノアは２３日、後楽園ホールで秋の最強戦士決定戦「Ｎ―１ＶＩＣＴＯＲＹ２０２５」優勝決定戦を開催した。第４試合後に会場で来年元日に日本武道館でビッグマッチを開催することを発表した。元日の武道館大会は、今年に続き２年連続４回目となる。今年の元日武道館大会は、ダブルメインイベントでＯＺＡＷＡが清宮海