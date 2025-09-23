◆プロレスリング・ノア「Ｎ―１ＶＩＣＴＯＲＹ２０２５」（２３日、後楽園ホール）プロレスリング・ノアは２３日、後楽園ホールで秋の最強戦士決定戦「Ｎ―１ＶＩＣＴＯＲＹ２０２５」優勝決定戦を開催した。第３試合の８人タッグマッチで潮崎豪、藤田和之、モハメドヨネ、小峠篤司と丸藤正道、清宮海斗、晴斗希、谷口周平が対戦。試合後に突然、「風になれ」が流れると鈴木みのるが登場した。マイクを持った鈴木は